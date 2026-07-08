Суд конфисковал имущество бывшего судьи Момотова в Краснодаре и Ростове

В доход государства переданы 97 объектов недвижимости, связанных с бывшим судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной службы судебных приставов, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В государственную собственность перешли два земельных участка, принадлежавших самому Момотову, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 объектов недвижимости, зарегистрированных на связанного с ним предпринимателя. Активы расположены в восьми регионах России, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Москву, Калининградскую и Вологодскую области.

Решение об обращении имущества в доход РФ было принято Останкинским районным судом Москвы в октябре 2025 года по иску Генеральной прокуратуры. Суд установил, что активы Момотова и связанных с ним лиц были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства.

По версии надзорного ведомства, занимая должность судьи Верховного суда и председателя Совета судей РФ, Момотов участвовал в деятельности, связанной с незаконным бизнесом, оказывал ему покровительство, а также уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере. Кроме того, прокуратура утверждала, что он использовал свое служебное положение для защиты активов, происхождение которых вызывало вопросы.

Сам Виктор Момотов не согласился с выводами Генпрокуратуры, заявив, что не занимался предпринимательской деятельностью и не допускал злоупотребления полномочиями.

Виктор Момотов родился в 1961 году в поселке Гирей Краснодарского края. В декабре 2016 года он возглавил Совет судей России, а в 2022 году был переизбран на новый срок. О прекращении его полномочий судьи стало известно в октябре 2025 года, в мае 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его статус судьи в отставке.

Вячеслав Рыжков