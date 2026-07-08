Владимир Путин поручил оперативно решить проблему с топливом в Крыму

Президент Владимир Путин поручил оперативно разобраться с ситуацией с топливом в Крыму на совещании, посвященном работе топливного и транспортного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. По его словам, решения по поддержке Крыма и юга России топливом должны быть приняты сейчас. Владимир Путин также заявил, что необходимо обеспечить потребности государственных органов и правоохранителей в топливе, но при этом проблемы не должны ощущать и граждане.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания сообщил, что цены на топливо в городе выросли более чем вдвое — литр самого популярного АИ-95 стоит 197 руб. Он также отметил, что на данный момент город получает лишь треть от того объема, который необходим Севастополю в сутки.

В свою очередь, министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров.

Алина Зорина