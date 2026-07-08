Губернатор Кубани подписал постановление о создании Морского совета

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании Морского совета в регионе для реализации приоритетов национальной морской политики. Соответствующий документ размещен на официальном сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Председателем совета назначен глава региона, первым заместителем — вице-губернатор по вопросам ТЭК и ЖКХ, заместителями — министр транспорта и дорожного хозяйства и руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей». Секретарем совета стал замначальника отдела реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного транспорта краевого минтранса.

В состав совета вошли главы и замглавы министерств и ведомств края, представители ЗСК, ФСБ, Южной транспортной прокуратуры, ГУ МВД по региону, начальники таможен, капитаны морских портов, главы муниципалитетов и другие.

Среди функций совета — анализ морской деятельности, оценка реализации приоритетов национальной морской политики на Атлантическом направлении, а также проработка вопросов развития прибрежно-портовой инфраструктуры, российского флота и международного сотрудничества с дружественными странами.

Алина Зорина