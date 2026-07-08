С атакованного БЛПА танкера в Таганрогском заливе эвакуировали 13 членов экипажа

Все 13 членов экипажа танкера «Ефросинья» эвакуированы после возгорания на борту судна в Таганрогском заливе, возникшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, капитан судна оперативно подал сигнал бедствия и запросил проведение эвакуации. Для участия в поисково-спасательной операции пограничное управление ФСБ России по Ростовской области направило два катера.

В результате действий спасательных служб весь экипаж был доставлен в Таганрог. Угрозы жизни и здоровью моряков нет, сообщила Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в ходе ночной атаки беспилотников повреждения получили два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Оба судна находились без груза, утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Два члена экипажа получили легкие травмы: одному помощь оказали на месте, второй был доставлен в медицинское учреждение, после чего оба отказались от госпитализации.

На одном из поврежденных судов потребовалась эвакуация экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вячеслав Рыжков