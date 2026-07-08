Два танкера повреждены при ночной атаке БПЛА в Таганрогском заливе

В результате удара беспилотных летательных аппаратов в акватории Таганрогского залива повреждения получили два гражданских танкера, которые следовали в направлении Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным главы региона, суда следовали порожними, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать. В результате атаки пострадали два члена экипажа. Они получили легкие ранения, один из моряков был госпитализирован, второму помощь оказали на месте.

Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей.

Наталья Решетняк