«Яндекс Фабрика» открыла офлайн-магазин одежды Muted в Екатеринбурге

Корнер бренда одежды Muted от компании «Яндекс Фабрика» открылся в «Универмаге В» в Екатеринбурге на улице Малышева, 71, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Уральская столица стала третьим городом, где открылся магазин «Яндекс Фабрики».

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Магазин Muted находится на втором этаже универмага, его площадь составляет 56 кв. м. В нем представлена базовая повседневная женская и мужская одежда: в рамках летней коллекции — футболки, рубашки, ветровки, брюки и нижнее белье. Вещи можно осмотреть и примерить. Цены относятся к среднему сегменту и ниже.

«Яндекс Фабрика» — производственная компания «Яндекса», которая создает бренды и товары в разных категориях. Среди них товары для дома, компьютерная техника, аксессуары для электроники — всего 11 брендов. Для бренда Muted первая офлайн-точка, поп-ап, была открыта в ноябре 2025 года в Москве, вторая — в корнере с другими брендами — запустилась в апреле 2026 года в Санкт-Петербурге.

Ирина Пичурина