Главные новости за выходные 4–5 июля

Продолжается Чемпионат мира по футболу. Завершился первый этап play-off, определились все пары 1/8 финала. Первая пара сыграла в субботу: сборная Марокко обыграла команду Канады со счетом 3:0. На следующий день Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0.

Россия 6 июля предложила Украине прекратить обстрел Константиновки в ДНР с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. Однако на следующий день Минобороны РФ заявило, что украинская сторона отвергла предложение.

В Кировском районе Санкт-Петербурга 4 июля беспилотники ВСУ ударили по нефтяному терминалу. Никто не пострадал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе. Там также обошлось без жертв и разрушений.

4 июля в Ленобласти задержали подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки. Мужчина признал вину. На следующий день его отправили в СИЗО до 3 сентября.

Минобороны России отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Василевка в ДНР. ВС РФ также подтвердила распространенную накануне вечером информацию Генштаба, согласно которой были заняты села Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

Международная федерация футбола аннулировала голевую передачу аргентинца Лионеля Месси в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Кабо-Верде (3:2). Этот ассист должен был стать для него девятым на чемпионатах мира, и благодаря ему футболист бы обошел своего соотечественника Диего Марадону по числу результативных передач.

Конституционный суд Армении оставил без изменений результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня. Требование оппозиции аннулировать итоги голосования отклонено.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, необходимых для обеспечения внутреннего рынка топливом. Одно из главных изменений — вводится налогообложение акцизами бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, для производства бензина АИ-92).

Страны ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти и приняли решение о дальнейшей политике по добыче нефти на август. Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в августе на 62 тыс. баррелей в сутки, достигнув 9,887 млн и 10,416 млн баррелей соответственно.

Актриса и певица, народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Церемония прощания состоится 7 июля.

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