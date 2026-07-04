В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которую вчера обнаружили мертвой со следами насильственной смерти в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Задержанный — 42-летний местный житель. По сведениям официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемого задержали в Гатчинском районе Ленинградской области. Он пытался скрыться на железнодорожном транспорте. Мужчина ранее был судим. После задержания он дал признательные показания, следует из видеозаписи, опубликованной госпожой Волк.

Девочка пропала 2 июля в Тосненском районе — она отправилась в лес за грибами в районе садоводства «Захожье-5». Около 17 часов она сказала родным по телефону, что возвращается домой, однако не пришла. Тело девочки нашли на следующий день в лесополосе Тосненского района. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).