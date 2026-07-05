Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти признал вину

Подозреваемый по делу об убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области признал вину полностью. Об этом следователь сообщил в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга, где рассматривается вопрос о мере пресечения для фигуранта, передает «РИА Новости».

Девочка пропала 2 июля в Тосненском районе, когда ушла в лес за грибами в районе садоводства «Захожье-5». Позднее она успела позвонить родным и сообщила, что возвращается домой, но до места не дошла.

Тело ребенка нашли на следующий день в лесополосе. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Подозреваемого задержали 4 июля в Гатчинском районе Ленобласти, когда он пытался уехать на поезде. По данным следствия, мужчина ранее уже был судим.