Минобороны: Украина отказалась от предложения о прекращении огня и передаче тел

Украина отказалась от предложения России временно прекратить огонь для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — указывается в сообщении ведомства. В Минобороны утверждают, что Украина «не сделала абсолютно ничего», чтобы погибшие украинские военнослужащие «были достойно захоронены родственниками».

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Константиновки. Город находится к северу от Донецка. Вчера Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. По словам представителей Минобороны, потенциальную передачу тел в Константиновке выражали желание посетить более 20 редакций иностранных СМИ.