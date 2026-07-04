В Петербурге БПЛА атаковали нефтяной терминал
Силы ПВО сбили над Санкт-Петербургом 72 БПЛА. В Кировском районе был атакован нефтяной терминал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По словам губернатора, «техногенные последствия ликвидированы», никто не пострадал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе. Там также обошлось без жертв и разрушений.
Из-за атаки БПЛА в Санкт-Петербурге возможны перебои с мобильным интернетом, предупреждал господин Беглов. Он призвал горожан не выходить на улицу. Приостанавливал работу аэропорт Пулково, сейчас он снова принимает и отправляет рейсы. По состоянию на 9:24 в аэропорту был задержан 41 рейс, еще 10 отменены.
Это не первая атака БПЛА на Санкт-Петербург. Так, 18 января 2024 года, впервые с начала военной операции на Украине, беспилотник атаковал Санкт-Петербург, где обломки были найдены на территории Петербургского нефтяного терминала. В тот раз обошлось без жертв и разрушений, аэропорт Пулково временно вводил ограничения на взлетно-посадочные мероприятия. Тогда Минобороны РФ сообщало о перехвате беспилотника самолетного типа над Ленинградской областью, утверждая, что дрон мог нести около трех килограммов взрывчатных веществ.