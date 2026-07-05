Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу нефти на 62 тыс. баррелей в сутки

Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в августе на 62 тыс. баррелей в сутки, достигнув 9,887 млн и 10,416 млн баррелей соответственно. Это решение принято после встречи ОПЕК+ в воскресенье.

Согласно соглашению, Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. баррелей в сутки, достигнув 4,405 млн баррелей; Кувейт на 16 тыс. баррелей в сутки (до 2,660 млн баррелей); Казахстан — на 10 тыс. баррелей в сутки (до 1,618 млн баррелей); Алжир — на 6 тыс. баррелей в сутки (до 1,001 млн баррелей) и Оман — на 5 тыс. баррелей в сутки (до 836 тыс. баррелей). Следующее заседание по данному вопросу состоится 2 августа.

5 июля семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями также приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки от уровня июля. Дополнительные корректировки, объявленные в 2023 году, могут отменить частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий. Страны договорились продолжать отслеживать ситуацию на рынке.