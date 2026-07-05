Главные анонсы 6–12 июля
Важные и интересные события предстоящей недели
6 июля, понедельник
В России станет недоступен вход в отечественные онлайн-сервисы через Apple ID и Google.
В Екатеринбурге откроется Международная промышленная выставка «Иннопром».
В Париже пройдет Кубок мира по киберспорту и начнется неделя высокой моды.
7 июля, вторник
Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» повысят комиссию для продавцов некоторых товаров.
В Анкаре начнется саммит НАТО.
Компания Илона Маска SpaceX войдет в состав американского фондового индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq-100.
8 июля, среда
В Минске начнется визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В Анкаре состоится рабочий ужин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.
9 июля, четверг
В Великобритании начнется выдвижение кандидатов на пост премьер-министра страны.
10 июля, пятница
В Санкт-Петербурге пройдет джаз-фестиваль «Бродский Драйв 2026».
В Суздале откроется II Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — фестиваль классической музыки под открытым небом.
11 июля, суббота
В Москве начнется фестиваль независимой музыки Motherland.
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль VK Fest 2026.
12 июля, воскресенье
В Москве состоится торжественное закрытие X Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026».