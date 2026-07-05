Главные анонсы 6–12 июля

6 июля, понедельник

В России станет недоступен вход в отечественные онлайн-сервисы через Apple ID и Google.

В Екатеринбурге откроется Международная промышленная выставка «Иннопром».

В Париже пройдет Кубок мира по киберспорту и начнется неделя высокой моды.

7 июля, вторник

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» повысят комиссию для продавцов некоторых товаров.

В Анкаре начнется саммит НАТО.

Компания Илона Маска SpaceX войдет в состав американского фондового индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq-100.

8 июля, среда

В Минске начнется визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В Анкаре состоится рабочий ужин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

9 июля, четверг

В Великобритании начнется выдвижение кандидатов на пост премьер-министра страны.

10 июля, пятница

В Санкт-Петербурге пройдет джаз-фестиваль «Бродский Драйв 2026».

В Суздале откроется II Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — фестиваль классической музыки под открытым небом.

11 июля, суббота

В Москве начнется фестиваль независимой музыки Motherland.

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль VK Fest 2026.

12 июля, воскресенье

В Москве состоится торжественное закрытие X Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026».