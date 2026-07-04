Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026

Составлено ИИ-Ассистентъ

Чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый США, Канадой и Мексикой, впервые проводится с участием 48 команд, разделенных на 12 групп, что является значительным расширением по сравнению с предыдущими турнирами на 32 команды. Этот формат предполагает стадию плей-офф, начинающуюся с 1/16 финала, что увеличивает количество матчей и общую продолжительность турнира с 11 июня по 19 июля. Такой подход призван дать большему числу стран шанс участвовать в мировом первенстве, но также привел к формированию "причудливой сетки" плей-офф, где некоторым грандам предстоит сложный путь, в то время как другие могут пройти начальные стадии относительно легко.

Групповой этап турнира проходил с 11 по 27 июня, по его итогам были определены 32 участника плей-офф. В эту стадию выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места. Матчи 1/16 финала проводились с 28 июня по 3 июля, а текущие матчи 1/8 финала запланированы на 4–7 июля.