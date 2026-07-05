Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с августа

Страны ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти и приняли решение о дальнейшей политике по добыче нефти на август. Об этом сообщается на сайте организации по итогам онлайн-встречи 5 июля.

«Семь стран-участниц решили осуществить корректировку добычи на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года»,— указано в заявлении.

Речь идет об увеличении добычи нефти с августа текущего года. Дополнительные корректировки, объявленные в 2023 году, могут отменить частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий. Страны договорились продолжать отслеживать ситуацию на рынке.

Государства подчеркнули важность соблюдения Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки объемов добычи топлива. Семь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи по вопросам соблюдения соглашений. Следующая встреча состоится 2 августа, указано в заявлении.