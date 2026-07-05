Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в матче за выход в 1/4 ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в 1/8 чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0. В следующем этапе французы встретятся с командой Марокко. Для Франции выход в 1/4 финала стал десятым в истории и четвертым подряд.

Единственный гол в этой игре забил нападающий Килиан Мбаппе. Он реализовал пенальти на 70-й минуте.

Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Матч между Францией и Марокко состоится 9 июля в 23:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французы избежали немецкой судьбы».