Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в матче за выход в 1/4 ЧМ-2026
Сборная Франции обыграла команду Парагвая в 1/8 чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0. В следующем этапе французы встретятся с командой Марокко. Для Франции выход в 1/4 финала стал десятым в истории и четвертым подряд.
Единственный гол в этой игре забил нападающий Килиан Мбаппе. Он реализовал пенальти на 70-й минуте.
Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Матч между Францией и Марокко состоится 9 июля в 23:00 по московскому времени.
Подробнее — в материале «Ъ» «Французы избежали немецкой судьбы».
Сборная Франции, один из главных фаворитов Чемпионата мира по футболу 2026 года, стабильно показывает высокие результаты на мировых первенствах. Например, на двух предыдущих турнирах команда добиралась до финала, выиграв золото в 2018 году в России и уступив в 2022 году Аргентине в серии пенальти. На текущем чемпионате Франция считается самой сбалансированной командой. До игры с Парагваем французы легко вышли в плей-офф, обыграв команду Ирака со счетом 3:0 и набрав шесть очков в группе I. В 1/16 финала Сборная Франции разгромила шведов со счетом 3:0.