Похороны актрисы Екатерины Жемчужной пройдут 7 июля

Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится 7 июля. Гражданская панихида начнется в 11:00 мск в театре «Ромэн». Об этом сообщила пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство России Фото: Правительство России

Похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище, уточнил ТАСС художественный руководитель «Ромэна» Николай Сергиенко.

Екатерина Жемчужная умерла 3 июля в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия, сообщила ТАСС ее дочь.

Госпожа Жемчужная окончила школу-студию при театре «Ромэн» и в 1964 году была принята в его труппу. Актриса исполнила множество ролей на сцене и более 20 — в кино. Среди фильмов с участием артистки — «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Королева Марго» и другие.