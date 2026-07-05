Обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти отправили в СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Федор Мехнин заключен под стражу до 3 сентября.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Жертвой преступления стала 12-летняя девочка, пропавшая 2 июля в Тосненском районе Ленинградской области. На заседании суда следователь заявил, что мужчина признал вину.

Ребенок ушел в лес за грибами в районе садоводства «Захожье-5». В тот же день девочка сообщила родственникам по телефону, что возвращается домой, однако после этого перестала выходить на связь. На следующий день ее тело обнаружили в лесополосе. По версии следствия, Мехнин попытался изнасиловать девочку, та сопротивлялась. Мужчина не менее 29 раз ударил девочку ножом, после чего удавил ее лямкой от рюкзака.

Обвиняемого задержали 4 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. При задержании у Мехнина изъяли более 1 млн руб., снятых со счета после преступления, сообщили в суде. Следствие полагает, что эти обстоятельства подтверждают его намерение скрыться и мешать расследованию. Вину мужчина признал.