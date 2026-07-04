Путин подписал закон о налоговых поправках для поддержки рынка топлива

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, необходимых для обеспечения внутреннего рынка топливом.

Одно из главных изменений — вводится налогообложение акцизами бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, для производства бензина АИ-92). Такое смешение приравнивается к производству. Налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением.

Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для компаний, которые продают произведенный за рубежом бензин на российском рынке. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9.

Для бензина, произведенного в других странах, демпфер будет определяться в зависимости от цены импортного паритета. Она складывается из индикативной цены бензина АИ-92 на индийском рынке и стоимости доставки из портов Индии в Россию.

Изменения, касающиеся дополнительного обеспечения топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня. Все, что касается нефтеперерабатывающих заводов, — с 1 января 2026 года.