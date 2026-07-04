Путин подписал закон о налоговых поправках для поддержки рынка топлива
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, необходимых для обеспечения внутреннего рынка топливом.
Одно из главных изменений — вводится налогообложение акцизами бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, для производства бензина АИ-92). Такое смешение приравнивается к производству. Налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением.
Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для компаний, которые продают произведенный за рубежом бензин на российском рынке. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9.
Для бензина, произведенного в других странах, демпфер будет определяться в зависимости от цены импортного паритета. Она складывается из индикативной цены бензина АИ-92 на индийском рынке и стоимости доставки из портов Индии в Россию.
Изменения, касающиеся дополнительного обеспечения топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня. Все, что касается нефтеперерабатывающих заводов, — с 1 января 2026 года.
Необходимость налоговых поправок, корректирующих формулу топливного демпфера, связана с ценовой нестабильностью на внутреннем рынке топлива. Российский топливный рынок постоянно требует ручного управления властей в кризисных ситуациях. Проблемы на внутреннем рынке топлива, такие как дефицит бензина и рост цен, наблюдались в России к августу 2023 года и в начале 2026 года. Эти проблемы требовали вмешательства Правительства РФ и неоднократно приводили к ограничениям на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации ситуации.
Топливный демпфер — это механизм, разработанный для сдерживания цен на внутреннем рынке и компенсации разницы между экспортными и внутренними ценами для нефтяных компаний. Его несовершенство и необходимость регулярной корректировки приводили к тому, что ФАС и Минфин неоднократно выступали за донастройку этого механизма. Например, в конце 2025 года рассматривались предложения по расчету демпфера отдельно для бензина АИ-92 и АИ-95, а также по повышению порога допустимого отклонения фактических оптовых цен.
Помимо изменений в демпферном механизме, поправки предусматривают налогообложение акцизами бензина, полученного при смешивании с другими компонентами. Ранее, в конце 2025 года, обсуждалась идея увеличения доли этанола в бензине для повышения объемов предложения топлива, при этом первый шаг в этом направлении – отмена акциза на этиловый спирт для производства бензина – был одобрен Госдумой.
В целом, целью таких поправок является поддержка обеспечения внутреннего рынка топливом, создание более стабильных условий для НПЗ и предотвращение резких ценовых колебаний, которые могут возникнуть из-за различных факторов, включая мировые нефтяные цены, внеплановые остановки НПЗ и другие экономические обстоятельства.