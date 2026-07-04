Суд в Армении отклонил требование оппозиции аннулировать итоги выборов
Конституционный суд Армении оставил без изменений результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня. Требование оппозиции аннулировать итоги голосования отклонено. Решение огласил председатель суда Арман Диланян, трансляция велась на YouTube-канале Armenia Today.
Результаты выборов обжаловали оппозиционные политические блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Процветающая Армения», «Альянс защитников демократии во имя Республики» и «Новая сила». Заявления были объединены в одно производство. Конституционный суд начал рассмотрение исков 26 июня.
Все партии, подавшие иски, требовали признать итоги выборов недействительными. «Процветающая Армения» также потребовала разъяснить механизм подсчета голосов и изменить распределение мандатов. Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» после завершения обработки бюллетеней преодолела необходимый барьер в 4%, однако, по уточненным данным ЦИК, она набрала 3,996%.
По официальным данным ЦИК Армении, в Национальное собрание прошли три политические силы: правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27%, блок «Армения» — 9,92%. Остальные 15 политических сил не преодолели порог в 4% для прохода в парламент.
Подробнее — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».
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Как проходили парламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении, итоги которых были обжалованы, прошли 7 июня 2026 года и были отмечены многочисленными заявлениями о нарушениях со стороны оппозиции. Правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, опередив блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна (23,27%) и «Армения» Роберта Кочаряна (9,92%). Еще до официального подведения итогов ЦИК Армении 14 июня Никол Пашинян объявил о победе своей партии, что было расценено оппозицией как давление на ЦИК и попытка узурпации власти, а также вызвало реакцию МИД РФ, где Мария Захарова назвала такие действия преступлением против демократии.
Оппозиционные партии, в том числе «Сильная Армения», «Армения» и «Процветающая Армения», заявили о давлении и широкомасштабном применении административного ресурса в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Также имели место массовые аресты оппозиционеров. Например, координатор оппозиционного движения «Айакве» Аветик Чалабян был задержан по «сфабрикованному уголовному делу».
После публикации предварительных результатов ЦИК пересчитал голоса на 637 избирательных участках. Особое внимание уделялось ситуации с партией «Процветающая Армения», которой, по уточненным данным, не хватило долей процента для преодоления 4% барьера. Оппозиция настаивала на нелегитимности результатов и требовала пересчета голосов, а также аннулирования итогов, обращаясь с соответствующими заявлениями в ЦИК и затем в Конституционный суд.
Наблюдательная миссия СНГ признала голосование конкурентным и открытым. Несмотря на призывы оппозиции к объединению и созданию единого фронта против партии власти для борьбы за отмену результатов выборов, Конституционный суд Армении оставил итоги голосования без изменений. В этот период также был принят закон, запрещающий гражданам Армении, постоянно проживающим за рубежом, участвовать в выборах, что оппозиционная партия «Армения» намерена оспорить в Конституционном суде.