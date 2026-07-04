Суд в Армении отклонил требование оппозиции аннулировать итоги выборов

Конституционный суд Армении оставил без изменений результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня. Требование оппозиции аннулировать итоги голосования отклонено. Решение огласил председатель суда Арман Диланян, трансляция велась на YouTube-канале Armenia Today.

Результаты выборов обжаловали оппозиционные политические блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Процветающая Армения», «Альянс защитников демократии во имя Республики» и «Новая сила». Заявления были объединены в одно производство. Конституционный суд начал рассмотрение исков 26 июня.

Все партии, подавшие иски, требовали признать итоги выборов недействительными. «Процветающая Армения» также потребовала разъяснить механизм подсчета голосов и изменить распределение мандатов. Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» после завершения обработки бюллетеней преодолела необходимый барьер в 4%, однако, по уточненным данным ЦИК, она набрала 3,996%.

По официальным данным ЦИК Армении, в Национальное собрание прошли три политические силы: правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27%, блок «Армения» — 9,92%. Остальные 15 политических сил не преодолели порог в 4% для прохода в парламент.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».