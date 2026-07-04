Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Актриса и певица, народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в театре «Ромэн». Дату, время и место прощания объявят позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство России Фото: Правительство России

«Екатерина Андреевна — актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — рассказали в труппе.

Госпожа Жемчужная окончила школу-студию при театре «Ромэн» и в 1964 году была принята в его труппу. В театр ее пригласил главный режиссер Семен Баркан. За свою карьеру Екатерина Жемчужная исполнила множество ролей на сцене и более 20 — в кино. Среди фильмов с участием артистки — «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Королева Марго» и другие.