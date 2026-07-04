Минобороны России отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Василевка в ДНР. ВС РФ также подтвердила распространенную накануне вечером информацию Генштаба, согласно которой были заняты села Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Населенные пункты в Харьковской области были взяты под контроль группировкой войск «Запад», уточнили в Минобороны. Василевку заняли подразделения группировки войск «Центр».

Вчера начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над городом Константиновка в ДНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал населенный пункт как «важный город», который был «фактически превращен в неприступный укрепрайон».