Кассационный суд подтвердил приговор экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) подтвердил законность приговора бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину. «Жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемые решения — без изменения»,— указывается в карточке дела на сайте суда.

В марте 2025 года в Красноярске завершился процесс над Юрием Лапшиным, занимавшим пост главы правительства края в 2017-2023 годах, когда регионом руководил Александр Усс. Экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. В августе 2025 года апелляционная инстанция Красноярского краевого суда оставила в силе срок и вид наказания, назначенного бывшему чиновнику.

Согласно версии следствия, в 2019 году высокопоставленный чиновник дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Юрий Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону.

В марте 2026 года Юрию Лапшину отказали в освобождении от наказания в связи с болезнью.

Илья Николаев