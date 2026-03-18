Экс-главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина не отпустили на свободу

Железнодорожный районный суд Красноярска отказал бывшему председателю правительства региона 62-летнему Юрию Лапшину в освобождении от наказания в связи с болезнью. «Участвующий в заседании прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку, согласно заключению врачебной комиссии, имеющееся у осужденного заболевание не входит в перечень болезней, препятствующих отбыванию срока»,— рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре. Решение обжаловано стороной защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

4 марта 2025 года в Красноярске завершился суд над Юрием Лапшиным, занимавшим пост главы правительства края в 2017-2023 годах, когда регионом руководил Александр Усс. Бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и дали 3,5 года колонии общего режима. После оглашения приговора его взяли под стражу.

Защита оспорила приговор, но безуспешно. В августе 2025 года апелляционная инстанция Красноярского краевого суда оставила в силе срок и вид наказания, назначенного бывшему чиновнику. В конце того же года экс-главу правительства госпитализировали в одну из больниц ФСИН, где он находится до сих пор. Еще в ходе судебного процесса была назначена комиссионная медицинская экспертиза для установления диагноза экс-чиновника (у него выявили онкологию).

Согласно версии следствия, в 2019 году высокопоставленный чиновник дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Юрий Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону.

Илья Николаев