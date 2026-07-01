«Вымпелком» поставит оборудование для фиджитал-центров в Черноземье

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд Билайн) выбрано поставщиком и установщиком комплектов программно-аппаратных комплексов в игровых фиджитал-центрах (площадках для киберспортивных дисциплин). Оборудование получат 23 субъекта РФ, включая Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. Максимальная цена контракта составляла 694,5 млн руб. Контракт достался «Вымпелкому» за 691 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В торгах приняли участие два конкурсанта. Предложение второй фирмы, название которой не обнародовано, составило 694,5 млн руб. (начальная цена). Компания не решилась на ее снижение.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая, в Курске фиджитал-центр будет доступен на улице Энгельса, 140Б, в Тамбове — на улице Мичуринской, 150, а в Павловске Воронежской области — на улице Лесной, 2А.

Подрядчик до 5 декабря этого года должен направить игровые рабочие станции, звуковые гарнитуры, аккумуляторы, стационарные и портативные игровые приставки, станции виртуальной реальности, клавиатуры и мыши. Также предусмотрена поставка оборудования для лазерного боя и дрон-центров, включая комплектующие для сборки беспилотников, трассы для гонок дронов и профильное программное обеспечение (ПО). Кроме того, в состав поставки входят операционные системы, антивирусы и ПО для управления и мониторинга оборудования.

Денис Данилов