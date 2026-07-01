Сетевые компании Ставрополья оштрафовали почти на 20 млн рублей за нарушения при подключении

В 2025 году Ставропольское управление ФАС рассмотрело 57 дел о нарушениях правил технологического присоединения к инженерным сетям, а общая сумма назначенных штрафов составила 19,8 млн руб. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкуренции, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как отмечается в документе, нарушения выявлялись при подключении объектов к электрическим, газовым, тепловым сетям, а также к системам водоснабжения и водоотведения. Наиболее распространенными стали нарушения сроков рассмотрения заявок, выдачи технических условий, заключения договоров и выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В сфере электроснабжения более 70% всех выявленных нарушений были связаны именно с несоблюдением сроков технологического присоединения. За отчетный период антимонопольное ведомство установило 23 таких факта.

Всего в 2025 году Ставропольское УФАС выявило 25 нарушений закона «О защите конкуренции», возбудило и рассмотрело восемь антимонопольных дел, а также выдало 17 предупреждений о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, в рамках административного производства ведомство рассмотрело 163 дела и вынесло 162 постановления о привлечении к ответственности. Общая сумма назначенных штрафов превысила 25 млн руб.

Валерий Климов