Промышленность широкого профиля

«Иннопром» является для Свердловской области площадкой, где промышленная специализация раскрывается через конкретные проекты. Уральские предприятия на выставке представят разработки в авиации, транспортном машиностроении, металлургии, цифровой инфраструктуре и промышленной автоматизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция транспортного машиностроения всегда присутствует на «Иннопроме»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Продукция транспортного машиностроения всегда присутствует на «Иннопроме»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Промышленная система

Промышленный потенциал Свердловской области складывается из нескольких уровней. Первый — базовые отрасли, включая металлургию, машиностроение, химию, авиастроение и приборостроение. Второй — высокотехнологичные сегменты, где регион показывает рост: электроника, оптика, медицинские материалы, промышленная автоматизация. Третий — специальные территории и инвестплощадки, которые позволяют запускать новые производства и возвращать в оборот промышленные активы в муниципалитетах.

Для Среднего Урала такая модель имеет прикладное значение. Регион не только сохраняет статус крупной индустриальной площадки, но и обновляет производственную базу за счет новых материалов, электронных компонентов, систем управления, цифровой инфраструктуры и инженерных разработок. Свердловские предприятия продолжают расширять линейки продукции, наращивать собственные компетенции и участвовать в проектах федерального уровня.

Авиационный контур

Свердловская область имеет компетенции в производстве самолетов, двигателей, бортового оборудования и инженерных решений для малой и региональной авиации. На этом будет сделан один из главных акцентов в региональной экспозиции. Так, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представит турбовинтовой двигатель ВК-800 и макет учебно-тренировочного самолета УТС-800. Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» покажет комплекс бортового оборудования для легкого гражданского самолета.

Свердловская область таким образом участвует в развитии технологического суверенитета российской авиации. Речь идет не только о выпуске отдельных изделий, но и о производственной кооперации, в которой участвуют заводы, конструкторские бюро и поставщики оборудования.

Транспортная повестка

Одна из базовых компетенций Свердловской области — транспортное машиностроение. В этой части экспозиции Средний Урал покажет не только готовые инженерные решения, но и участие предприятий в проектах федерального уровня.

Одним из центральных экспонатов станет макет скоростного инновационного электропоезда из отечественных комплектующих, который представят «Уральские локомотивы». Предприятие участвует в создании первого российского высокоскоростного электропоезда для магистрали Москва — Санкт-Петербург. Для региона этот проект стал примером того, как традиционная машиностроительная база встраивается в новую транспортную повестку страны.

Производство высокоскоростных поездов разворачивается на заводе в Верхней Пышме. В мае Денис Паслер, министр транспорта России Андрей Никитин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров оценили ход работ на предприятии. На тот момент на заводе шла сборка двух первых составов, были сварены шесть кузовов вагонов, еще три находились в финальной стадии. Первые два состава планируется направить на сертификационные испытания в 2027 году.

Транспортный блок дополнят разработки машиностроительного завода имени Калинина. Предприятие представит совместный с белорусским холдингом «Амкодор» вилочный погрузчик для складских и производственных задач. В региональной экспозиции это демонстрирует удачную кооперацию с белорусскими предприятиями.

Промышленная автоматизация

Отдельный блок промышленного развития связан с системами автоматизации. Уральская компания «Реглаб» разрабатывает оборудование и программное обеспечение для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Такие решения применяются в нефтедобыче и переработке, химической промышленности, энергетике и металлургии.

Компания делает ставку на отечественную электронную компонентную базу. «Реглаб» заключил долгосрочный контракт с «Байкал Электроникс» на поставку микроконтроллеров Baikal-U. В течение пяти лет производитель должен поставить 1,5 млн микроконтроллеров, которые будут использоваться в решениях для промышленной автоматизации.

В рамках соглашения с российским производителем взрывозащищенного оборудования АО «Эридан» «Реглаб» будет поставлять контроллерное оборудование для систем автоматической противопожарной защиты и промышленного видеонаблюдения. Аппаратно-программные комплексы на базе уральских программируемых логических контроллеров планируется применять на промышленных предприятиях.

Такая кооперация показывает одну из сильных сторон Свердловской области: в регионе складываются не отдельные производственные проекты, а цепочки, в которых участвуют разработчики программного обеспечения, производители оборудования, поставщики компонентной базы и предприятия-заказчики. Это особенно заметно в отраслях, где технологическая устойчивость зависит от локализации ключевых решений.

Цифровая инфраструктура

Промышленную автоматизацию дополняют проекты цифровой инфраструктуры. На «Иннопроме» компания «ДАТАРК» представит модульный центр обработки данных для автономных систем и платформенных решений. По данным регионального правительства, предприятие организовало полный цикл производства модульных центров обработки данных: от проектирования и металлообработки до оснащения инженерной инфраструктурой.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщал, что уральский производитель занимает 22% российского рынка модульных центров обработки данных и готовит второй дата-центр с нагрузкой 50 кВт на стойку.

Такие решения востребованы в промышленности, поскольку крупным предприятиям требуются собственные вычислительные мощности, защищенное хранение данных, цифровые модели производства и системы управления технологическими процессами.

Для Свердловской области это направление расширяет традиционный промышленный профиль региона. Средний Урал продемонстрирует не только достижения предприятий металлургии и машиностроения, но и инфраструктуру для цифрового производства, без которой невозможно развитие автоматизации, промышленного интернета, систем мониторинга и управления сложными объектами.

Инвестиционная среда

Промышленное развитие Свердловской области поддерживается федеральными и региональными механизмами. Регион имеет особую экономическую зону «Титановая долина», территории опережающего развития, приоритетные инвестиционные проекты и налоговые преференции для промышленников.

По данным инвестиционного портала региона, статус участника приоритетного инвестиционного проекта дает организациям право на налоговые льготы при новом строительстве, модернизации, реконструкции или техническом перевооружении основных фондов.

В области действуют территории опережающего развития «Краснотурьинск», «Верхняя Тура», «Новоуральск» и «Лесной». Две из них созданы в монопрофильных муниципалитетах, две — в закрытых административно-территориальных образованиях. Для промышленной политики такие режимы позволяют поддерживать производство не только в Екатеринбурге и крупных промышленных центрах, но и в городах, где экономическая устойчивость зависит от появления новых работодателей.

В 2025 году объем инвестиций в Свердловской области составил 919 млрд руб., сообщал Денис Паслер. По словам губернатора, новым локомотивом роста стала химическая промышленность: вложения в эту отрасль увеличились почти в три раза и составляют треть от общего объема инвестиций в обрабатывающий сектор.

Евгения Яблонская