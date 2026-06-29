Главные новости за 29 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. за мошенничество.

Власти Крыма согласовали четыре инвестпроекта, общая сумма капиталовложений в которые превысит 6,1 млрд руб. Сферы реализации: жилищное строительство, туризм, логистика и промышленность.

«Единая Россия» утвердила список кандидатов от Краснодарского края на выборы в Государственную думу, включив 13 представителей в региональную группу и выдвинув претендентов по всем одномандатным округам.

Правительство Крыма утвердило механизм компенсаций гражданам за поврежденное в результате атак ВСУ имущество, включая утраченные жилые помещения.

Президент России Владимир Путин сказал, что в ближайшее время Крым обеспечат необходимым объемом топлива. По словам президента, имеющегося в республике запаса хватит на несколько дней, а ежемесячная потребность достигает 70 тыс. т.

В Краснодаре стоимость капитального ремонта квартир под ключ в 2026 году начинается от 6,9 тыс. руб. за кв. м без учета материалов. Для проектов, выполненных по дизайн-проекту, средняя стоимость достигает 13,65 тыс. руб. за кв. м. Косметический ремонт экономкласса обойдется от 2,9 тыс. руб. за кв. м.

На территории аграрного предприятия «Сад-Гигант» в Славянском районе Краснодарского края зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата.

Краснодарский краевой суд приговорил Олега Коваленко к 16,5 годам колонии строгого режима за убийство девушки в Усть-Лабинске. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мотивом преступления стала давняя обида на ее семью из-за бизнеса.

В Севастополе по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения первой и второй очереди до 21:00 и с 21:00 до 0:00.

В Адыгее количество стоматологических клиник и кабинетов за год выросло на 6,5% — до 131 организации в мае 2026 года. По данным экспертов, за последние три года на рынок стоматологических услуг в республике вышли 30 организаций, ликвидировано — 11. Еще 6 новых компаний зарегистрировано в январе—апреле 2026 года.