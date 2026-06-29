В Адыгее количество стоматологических организаций за год выросло на 6,5%

В Адыгее количество стоматологических клиник и кабинетов за год выросло на 6,5% — до 131 организации в мае 2026 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус». По данным экспертов, за последние три года на рынок стоматологических услуг в республике вышли 30 организаций, ликвидировано — 11. Еще 6 новых компаний зарегистрировано в январе—апреле 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Количество покупок стоматологических услуг в Адыгее в первые четыре месяца 2026 года выросло на 3%, а средний чек — на 10% (до 10 717 руб.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество участников рынка стоматологических услуг за год выросло на 4,2% — до 2246 по состоянию на 1 мая 2026 года. Средний чек увеличился на 12%, а спрос — на 2%.

Во что обойдется открытие стоматологического кабинета или клиники, а также об особенностях медицинского бизнеса в этой сфере — в материале «Конкуренция по зубам».

Маргарита Синкевич