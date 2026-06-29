В Крыму утвердили схему выплат за поврежденное после атак ВСУ имущество

Правительство Крыма утвердило механизм компенсаций гражданам за поврежденное в результате атак ВСУ имущество, включая утраченные жилые помещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснили в ответе на запрос агентства, размер выплат рассчитывается как произведение общей площади утраченного жилья и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра. При этом стоимость определяется в диапазоне от 137 тыс. руб. до 148 тыс. руб. за 1 кв. м — в зависимости от даты наступления события. Итоговая сумма компенсации, уточняется, определяется индивидуально для каждого объекта.

Отдельно устанавливается порядок определения материальной помощи на ремонт поврежденных объектов недвижимости: ее размер рассчитывается на основании дефектных ведомостей и сводных сметных расчетов на восстановительные работы.

При этом в ответе на запрос ТАСС не говорится, сколько жителей республики получили компенсации в рамках нового механизма. В марте 2026 года министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым сообщало, что в 2025 году разовые компенсации за ущерб домам и имуществу в результате обстрелов со стороны ВСУ получили 204 человека. Из них 10 гражданам выделили средства на приобретение помещений взамен утраченных, троим — на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений, 159 — на текущий ремонт, 32 — на устранение последствий чрезвычайной ситуации в Джанкойском районе. Размеры выплат и порядок их расчета не раскрывались.

Маргарита Синкевич