Капитальный ремонт квартир в Краснодаре оценили в 6,9 тысячи рублей за «квадрат»

В Краснодаре стоимость капитального ремонта квартир под ключ в 2026 году начинается от 6,9 тыс. руб. за кв. м без учета материалов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил директор по развитию продаж для профи-клиентов «Лемана ПРО» Дмитрий Бакурский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для проектов, выполненных по дизайн-проекту, средняя стоимость достигает 13,65 тыс. руб. за кв. м. Косметический ремонт экономкласса обойдется от 2,9 тыс. руб. за кв. м, ремонт среднего сегмента под ключ — от 4,9 тыс. руб. за кв. м.

Среди отдельных видов работ штукатурка стен стоит от 300 руб. за кв. м, укладка ламината — от 300 руб. за кв. м, натяжного потолка — от 720 руб. за кв. м, а облицовка стен керамогранитом — от 2,5 тыс. руб. за кв. м.

Господин Бакурский отметил, что первоначальная смета редко остается окончательной. После демонтажа могут выявиться скрытые дефекты, поэтому специалисты рекомендуют закладывать дополнительно 10–15% бюджета на непредвиденные расходы.

Как писал «Ъ-Кубань», рынок жилищного строительства в Краснодарском крае в начале 2026 года продемонстрировал резкое снижение объемов ввода жилья. За январь—февраль показатель сократился на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ввод многоквартирных домов уменьшился на 95,8% — до 20,9 тыс. кв. м.

Анна Гречко