Жителя Усть-Лабинска осудили на 16,5 лет за убийство Татьяны Магомедовой

Краснодарский краевой суд приговорил Олега Коваленко к 16,5 годам колонии строгого режима за убийство девушки в Усть-Лабинске. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мотивом преступления стала давняя обида на ее семью из-за бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, 21 августа 2025 года Коваленко, находясь на улице Октябрьской в Усть-Лабинске, подошел к садящейся в автомобиль девушке, представился другом ее отца и попросил подвезти. Она согласилась.

Когда машина остановилась на проселочной дороге по просьбе фигуранта, он напал на потерпевшую, нанес ей удары руками, а затем не менее 26 ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась в салоне автомобиля. Коваленко перевез и спрятал тело в лесу, отогнал автомобиль потерпевшей в другое место, после чего вернулся к месту захоронения на своей машине и закопал труп.

Отмечается, что мотивом преступления стала давняя обида на семью девушки: в 2013 году, по версии следствия, он потерял прибыльный бизнес из-за конкуренции с ее родственниками.

В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что не будет обжаловать приговор. Суд назначил ему 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

В сентябре 2025 года «Ъ-Кубань» писал, что следователи Краснодарского края обнаружили тело 36-летней Татьяны Магомедовой из Усть-Лабинского района в лесополосе возле станицы Кирпильской после проверки показаний подозреваемого. Женщина пропала без вести 21 августа прошлого года. По версии следствия, обвиняемый встретил жертву на рынке в Усть-Лабинске и попросил подвезти. По дороге он потребовал свернуть к очистным сооружениям, где нанес потерпевшей множественные ранения ножом.

По данным источника «Ъ-Кубань», фигурант является экс-полицейским, служил в ППС и уголовном розыске. После службы, которую оставил 13 лет назад, занялся торговым бизнесом.

Ранее также сообщалось, что с момента исчезновения Татьяны Магомедовой мужчина не появлялся по адресу проживания. Все эти дни он скрывался в лесу, а 1 сентября пришел домой за продуктами и вещами и был задержан.

Алина Зорина