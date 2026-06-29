Владимир Путин пообещал обеспечить Крым топливом

Президент России Владимир Путин сказал, что в ближайшее время Крым обеспечат необходимым объемом топлива, пишет «Ъ» со ссылкой на ВГТРК «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам президента, имеющегося в республике запаса хватит на несколько дней, а ежемесячная потребность достигает 70 тыс. т. Поставки бензина на полуостров нарастят как по земле, так и по морскому сообщению. «Уверен, что эта задача будет решена»,— подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Подробнее о том, как Симферополь живет в условиях топливного кризиса,— в репортаже «Ъ-Кубань» «Последняя капля».

Маргарита Синкевич