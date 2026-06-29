В Крыму запустят четыре инвестпроекта на 6,1 млрд рублей

Власти Крыма согласовали четыре инвестпроекта, общая сумма капиталовложений в которые превысит 6,1 млрд руб. Сферы реализации: жилищное строительство, туризм, логистика и промышленность. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на информацию пресс-службы правительства республики по итогам очередного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Симферопольском районе построят ЖК переменной этажности, состоящий из трех жилых домов. В проекте предусмотрены коммерческие помещения, паркинг, а также объекты благоустройства и озеленения. Объем капиталовложений — 1,98 млрд руб.

Почти 3,9 млрд руб. инвестируют в создание апарт-отеля с апартаментами, гостиничной инфраструктурой под управлением отельного оператора и благоустроенную прилегающую территорию в Евпатории.

В Белогорске построят асфальтобетонный завод с производственной мощностью 240 т в час. В проект планируется вложить 190 млн руб. Еще 100 млн потребует строительство одноэтажного складского комплекса в Симферополе.

«Каждый проект мы будем сопровождать на всех этапах реализации, чтобы инвесторы видели: в Крыму работают четко, прозрачно и с пониманием их задач»,— отметила зампредседатель крымского Совмина — министр финансов Ирина Кивико.

Маргарита Синкевич