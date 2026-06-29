Энергетики отсудили более 282 млн рублей долгов у воронежского КБХА

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу воронежского ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» на решение Арбитражного суда Воронежской области по спору с АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Ранее судом была предоставлена отсрочка в выплате долгов, которая и легла в основу апелляционной жалобы. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск поступил в арбитраж 3 июня прошлого года. Первоначально энергосбытовая компания требовала взыскать с КБХА 211,3 млн руб., однако впоследствии снизила размер требований до 181 млн руб. Спор возник из-за задолженности по договору поставки электрической энергии от 20 июня 2022 года, его стоимость — 1,77 млрд руб.

По условиям соглашения «Энергостандарт» обязался поставлять электрическую энергию, а КБХА — оплачивать ресурс. Из документов суда следует, что электроэнергия, поставленная в январе — марте 2025 года, оплачена ответчиком лишь частично. Поставщик направил в адрес бюро претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность, однако она осталась без ответа. В итоге первая инстанция взыскала всю заявленную сумму — 181 млн руб., но с предоставлением отсрочки.

В производстве суда остается второй спор между теми же участниками. В региональном арбитраже ООО «ЭСК "Энергостандарт"» также взыскало с КБХА порядка 101 млн руб. (возросшие с 94 млн руб. в ходе процесса) задолженности за электроэнергию, поставленную в апреле и мае 2025 года. Суд также предоставил время для вступления решения в силу, на что была подана жалоба, которую рассмотрят 17 августа.

По данным Rusprofile, ООО «ЭСК "Энергостандарт"» зарегистрировано в марте 2017 года в Воронеже. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. С сентября 2025 года гендиректором и единственным собственником предприятия является Елена Тюкина. В 2025 году выручка ООО «ЭСК «Энергостандарт» составила 5,6 млрд руб. (-12,7%), чистая прибыль — 4 млн руб. (-91,9%). АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». АО зарегистрировано в августе 2004 года в Воронеже для исследований и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 21,4 млрд руб. Директором предприятия является Александр Печагин. Сведения об учредителях не раскрываются. Актуальные финансовые показатели организации не раскрываются.

В январе в региональный арбитраж поступило заявление ООО «ЭСК "Энергостандарт"» о признании КБХА банкротом. Сейчас этого дела в картотеке нет.

Анна Швечикова