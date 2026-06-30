В Сочи число резюме молодежи выросло на 12% за год

В Сочи выросла активность молодых соискателей на рынке труда. В первом квартале 2026 года жители города в возрасте от 14 до 18 лет разместили более 1,2 тыс. резюме, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Годом ранее прирост составлял 69%: тогда количество резюме превысило 1,2 тыс. против более 700 в первом квартале 2024 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе hh.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Количество соискателей в возрасте от 19 до 30 лет также увеличилось. В первом квартале 2026 года они разместили более 5,5 тыс. резюме, что на 12% больше показателя 2025 года. В первом квартале 2025 года рост составлял 56% — тогда молодые специалисты разместили более 4,6 тыс. резюме против более 3 тыс. годом ранее.

Всего в первом квартале 2026 года в Сочи опубликовали более 9 тыс. вакансий. При этом аналитики отметили, что спрос на сотрудников стал более умеренным. Полную занятость работодатели предлагали в 87% вакансий, подработку — в 10%, вахтовый формат — в 3%.

Основным форматом занятости остается работа на территории работодателя — 72% вакансий или 6,5 тыс. предложений. Удаленный формат составил 5%, гибридный — 3%.

Медианная заработная плата в Сочи в первом квартале 2026 года составила 81,2 тыс. руб. Это на 7% выше показателя прошлого года. В первом квартале 2025 года медианная зарплата составляла 76,1 тыс. руб., а в 2024 году — 66,9 тыс. руб.

Среди наиболее востребованных специалистов в Сочи оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами — работодатели разместили около 700 вакансий с медианной зарплатой 111,2 тыс. руб. Также в числе лидеров продавцы-консультанты и кассиры — 500 вакансий и 61,4 тыс. руб., повара, пекари и кондитеры — 400 вакансий и 84,8 тыс. руб., агенты по недвижимости — 400 вакансий и 560,8 тыс. руб., а также врачи — 300 вакансий и 100,3 тыс. руб.

В топ востребованных сфер вошли продажи и обслуживание клиентов — 2,2 тыс. вакансий с медианной зарплатой 99,1 тыс. руб., строительство и недвижимость — 1,4 тыс. вакансий и 147,4 тыс. руб., домашний и обслуживающий персонал — 1,2 тыс. вакансий и 70,3 тыс. руб., туризм и гостинично-ресторанная сфера — 1,1 тыс. вакансий и 75,1 тыс. руб.

По данным исследования, 55% соискателей в Сочи составляют женщины, 44% — мужчины. Наибольшая доля приходится на возрастную группу 35–44 года — 23%, следом идут соискатели 25–34 лет — 19%. Высшее образование имеют 42% кандидатов. Еще 33% получили среднее образование и столько же — среднее специальное.

Без опыта работы ищут вакансии 33% соискателей, более шести лет стажа имеют 37%. Медианная ожидаемая зарплата среди соискателей 25–34 лет составляет 80 тыс. руб., в возрасте 35–44 лет — 85 тыс. руб.

Мария Удовик