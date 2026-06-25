Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермская компания разработала экологически безопасную защиту для нефтегазового оборудования

Пермский производитель химических реагентов для нефтегазовой отрасли ООО «Флэк» разработал биоразлагаемые реагенты, способные защитить оборудование для добычи и транспортировки нефти и газа от коррозии и разрушения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Сами реагенты безвредны для окружающей среды и после применения распадаются на природные компоненты (воду, углекислый газ и биомассу), не загрязняя почву и водоемы. При этом они устойчивы к сероводородной коррозии.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Как рассказали разработчики, сероводородная коррозия — один из самых опасных видов коррозии в нефтегазовой отрасли. Специальные реагенты — ингибиторы — создают защитную пленку на поверхности металла и противодействуют разрушительным процессам. «Особую важность они имеют для добычи на шельфах и других территориях с чувствительной экосистемой, где экологическая безопасность выходит на первый план. Сейчас мы готовим документы на получение патента на разработанную продукцию», – директор ООО «Флэк» Андрей Шефер.

ООО «Флэк» (входит в ГК «Нефтьсервисхолдинг») занимается производством химических продуктов с 1993 года. Является одним из ведущих производителей продуктов химизации для нефтегазовой отрасли. Компания базируется в Перми и поставляет реагенты во все ключевые нефтегазодобывающие регионы России. На сегодняшний день в портфеле компании более 80 видов уникальных продуктов.