Пермская компания разработала экологически безопасную защиту для нефтегазового оборудования

Пермский производитель химических реагентов для нефтегазовой отрасли ООО «Флэк» разработал биоразлагаемые реагенты, способные защитить оборудование для добычи и транспортировки нефти и газа от коррозии и разрушения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Сами реагенты безвредны для окружающей среды и после применения распадаются на природные компоненты (воду, углекислый газ и биомассу), не загрязняя почву и водоемы. При этом они устойчивы к сероводородной коррозии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Как рассказали разработчики, сероводородная коррозия — один из самых опасных видов коррозии в нефтегазовой отрасли. Специальные реагенты — ингибиторы — создают защитную пленку на поверхности металла и противодействуют разрушительным процессам. «Особую важность они имеют для добычи на шельфах и других территориях с чувствительной экосистемой, где экологическая безопасность выходит на первый план. Сейчас мы готовим документы на получение патента на разработанную продукцию», – директор ООО «Флэк» Андрей Шефер.

ООО «Флэк» (входит в ГК «Нефтьсервисхолдинг») занимается производством химических продуктов с 1993 года. Является одним из ведущих производителей продуктов химизации для нефтегазовой отрасли. Компания базируется в Перми и поставляет реагенты во все ключевые нефтегазодобывающие регионы России. На сегодняшний день в портфеле компании более 80 видов уникальных продуктов.