Компания «Арнест ЮниРусь» приобрела права на Timotei для России и СНГ

Компания «Арнест ЮниРусь», (бывший российский бизнес Unilever), выкупила права на бренд средств по уходу за волосами Timotei для России и ряда стран СНГ у американского фонда Yellow Wood Partners. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В контур сделки вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Молдавия и Монголия. Официально стоимость не раскрывается, однако источники газеты оценивают её в 300–500 млн рублей.

После закрытия сделки Арнест ЮниРусь приступила к обновлению ассортимента и дизайна упаковки. Первые новые линейки под брендом Timotei появились в розничной продаже в начале июня.

Мария Хоперская