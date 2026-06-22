Сегодня исполняется 53 года председателю правления Райффайзенбанка Сергею Монину

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Фото: пресс-служба Райффайзенбанка Сергей Монин

Фото: пресс-служба Райффайзенбанка

Его поздравляет генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов:

— Дорогой Сергей! От всего сердца поздравляю с днем рождения! Вы пришли в Райффайзенбанк 30 лет назад, из которых 15 возглавляете его. Такое постоянство я считаю проявлением преданности и любви к своему делу. В вашей работе меня всегда впечатляет то, как Вы формируете и работаете со своей командой. В Райффайзенбанке сложилась яркая корпоративная культура — культура неравнодушия к своей работе, культура создания ценности для клиентов, культура неудовлетворенности посредственным результатом. Я уверен, что все это является отражением вашего отношения к работе. Желаю Вам не терять той энергии, которая позволила собрать и удержать такую сильную команду!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»