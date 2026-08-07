Диагностику выводят на потенциал

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В Красной Поляне 6–8 ноября 2026 года пройдет I Симпозиум Сообщества исследователей слуховых вызванных потенциалов (СВП). Мероприятие, организованное Институтом слуха и речи, посвящено проблеме, актуальной для всей высокотехнологичной медицины в РФ: диагностическая техника распространяется по стране быстрее, чем формируется единая профессиональная культура ее применения. Симпозиум задуман как площадка для фиксации лучших практик и их масштабирования в регионы.

Риски автоматизации

Слуховые вызванные потенциалы (СВП) — аналог электрокардиограммы для слуховой системы, где компьютер регистрирует электрические сигналы мозга в ответ на звуковые стимулы. Это незаменимо, когда пациенты физически не могут сказать, слышат они или нет: после тяжелых травм, у новорожденных детей или при подготовке к операциям по вживлению слуховых имплантов.

Современные приборы становятся все более «умными» и автоматизированными. Это создает иллюзию, что высококлассного врача можно заменить оператором, делающим распечатки графиков. Но компьютерная программа не ставит диагноз — клиническое решение принимает человек. В таких условиях особое значение приобретают подготовка специалистов, умеющих интерпретировать сложные результаты, и единые протоколы анализа данных и клинических выводов. Эксперты отмечают, что слепое доверие алгоритмам и искусственному интеллекту ведет к деградации когнитивных функций врача. Срабатывает эффект Даннинга — Крюгера: из-за нехватки квалификации специалист не способен осознать, сколько нюансов он пропустил.

Уйти от «черных» диагнозов

Один из ключевых спикеров симпозиума, эксперт по объективной аудиометрии компании «Нейрософт» Владимир Гауфман отмечает, что мероприятие задумано как рабочая площадка для узкого круга специалистов: здесь можно подробно разобрать частные вопросы и обсудить конкретные клинические ситуации:

— Когда программа была уникальной и существовала в нескольких федеральных центрах, под нее выделяли штучных специалистов. Сейчас техника стоит в каждом городе. А значит, подходы должны быть максимально протоколированы, чтобы на местах не выдумывали удивительные варианты диагнозов. Наша цель — привести практику к общему знаменателю: анализировать данные и делать выводы по единому стандарту. По его словам, в медицине стандарты фиксируют принятые практики и должны основываться на доказательствах.

От диагноза к маршруту

Вторым уровнем дискуссии станет тема нарушений слуха у детей. В России с 2008 года работает обязательный скрининг новорожденных в роддомах. Однако на практике часть детей все равно попадает к профильным врачам с опозданием, когда драгоценное для развития речи время упущено.

— Универсальный аудиологический скрининг новорожденных работает эффективно в 41 стране мира, включая РФ. По выражению зарубежных коллег, это «тихая революция». Но, к сожалению, встречаются случаи, когда врожденную тугоухость не выявили на этапе роддома, и диагноз поставили в более позднем возрасте. «И это меняет всю траекторию развития ребенка»,— говорит главный врач Детского городского сурдологического центра Санкт-Петербурга Газиз Туфатулин.— Хочется, чтобы специалисты в регионе — сурдологи, педиатры — чувствовали свою ответственность за это, это первое. И логичным шагом, на мой взгляд, является дополнение скрининга программой регистрации автоматизированных коротколатентных слуховых вызванных потенциалов. Программа сама по себе сложнее, потому что нужно потратить определенные усилия на обучение персонала в родовспомогательных учреждениях и в детских поликлиниках. Однако это существенно повысит чувствительность и эффективность скрининга. Вот это, на мой взгляд, эффективные организационные меры, которые могли бы помочь улучшить состояние всей системы в России.

«Аудиология не может оставаться набором разрозненных мнений и частных практик. Это система клинических решений, где результат зависит от точности диагностики, качества интерпретации и ответственности специалиста»,— считает кандидат медицинских наук, директор института Ирина Гребенюк. Выработка общего профессионального языка для сложных исследований — вопрос зрелости всей отрасли. Инициатива «Сообщества исследователей СВП» в перспективе может стать основой для создания единого национального стандарта диагностики слуха в стране. Академический вес ей придает участие в симпозиуме основателя отечественной школы сурдологии, заведующего кафедрой сурдологии РМАНПО Минздрава РФ профессора Георгия Таварткиладзе.

В Институте слуха и речи, который выступает организатором мероприятия, задачу симпозиума называют не образовательной, а методической.

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АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ»