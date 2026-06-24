Перенесение мощей

В 1087 году 67 жителей Бари решили благочестиво забрать себе мощи св. Николая и спешно снарядили три корабля, стремясь опередить венецианцев, у которых были те же планы.

Формально Миры принадлежали Византии, но она потерпела поражение в битве с сельджуками при Манцикерте (в 1071 году) и потеряла контроль над большей частью Малой Азии. К 1087 году Миры Ликийские были брошены: жители скрывались в горах, опасаясь турок. Безвластие позволило барийцам беспрепятственно совершить задуманное под благовидным предлогом: будто они «спасают» святыню от поругания мусульманами.

Прибыв в Миры Ликийские, моряки из Бари предложили четверым греческим монахам, заботившимся о гробнице святого, огромную сумму — 300 золотых монет за мощи св. Николая. Монахи отказались, барийцы связали их, разбили саркофаг и похитили мощи.

Часть мощей осталась в гробнице, и венецианцы вывезли их к себе в Лидо.

Греческая церковь до сих пор не празднует это событие, считая его печальной утратой. Русская церковь видит в этом Промысл Божий: святыня была спасена от уничтожения турками.