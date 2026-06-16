В аэропорту Храброво задержаны 13 рейсов и отменены еще 14
В аэропорту Храброво зафиксированы массовые изменения в расписании рейсов. По данным онлайн-табло на 12:55 мск, задерживаются прилет и вылет 13 рейсов, еще 14 рейсов отменены.
В аэропорту Калининграда задерживаются 13 рейсов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Корректировки затронули преимущественно авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, а также обратные направления.
Как сообщили в официальном Telegram-канале калининградского аэропорта, изменения связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства, введенными 16 июня в ряде районов Московской области.
Пассажирам рекомендовали следить за обновлением информации о рейсах через онлайн-табло аэропорта и уточнять данные у авиаперевозчиков.