На чемпионате мира по футболу продолжаются сенсации. Один из главных претендентов на победу в турнире, сборная Испании, не смогла одолеть дебютанта — команду Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью (0:0). В других матчах ночи с 15 на 16 июня фавориты тоже теряли очки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Erik S. Lesser, AP Фото: Erik S. Lesser, AP

Кабо-Верде, если верить «Википедии»,— это островное государство в Атлантическом океане, где проживает около 500 тыс. человек, а основной сектор экономики — сфера услуг. Про футбол на странице энциклопедии нет ни слова, что неудивительно: сборная Кабо-Верде попала на чемпионат мира впервые и, если верить букмекерам и экспертам, должна была с крупным счетом уступить главным претендентам на титул — испанцам.

Но этого не произошло. Команда Кабо-Верде, где, кстати, играют футболисты из РПЛ, например, Кевин Ленини из «Краснодара», так и не позволила фавориту забить. Это первая нулевая ничья чемпионата и первая громкая сенсация турнира. Хотя для Испании потеря очков — это точно не проблема, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Первые игры всегда тяжелые, но я верю в испанцев, в то, что они еще себя покажут. Эта ничья на старте для них точно не проблема, потому что из группы команда точно выйдет».

Стоит сказать, что главный герой этого матча — 40-летний голкипер Кабо-Верде Жозимар Диаш по прозвищу Возинья («бабушка»), который парировал все удары испанцев,— стал настоящей звездой. За несколько часов после матча на соцсети Возиньи подписалось более 5,5 млн человек. После ничейного исхода в матче Испания—Кабо-Верде неожиданности не закончились. Бельгия была явным фаворитом в матче с Египтом, но пропустила гол на 19-й минуте, а сравнять счет смогла только на 66-й после того, как на поле появился Ромелу Лукаку. Именно благодаря его агрессии состоялся автогол. Впрочем, то, что форвард забил не сам, стало понятно только после повторов.

Но и эта ничья (1:1) не исчерпала лимит потерь очков фаворитами. Уругвай, который, если верить букмекерским раскладам, не должен был испытывать проблем во встрече с Саудовской Аравией, уступал до 80-й минуты матча. Да, потом команда сравняла счет, но нервы своим болельщикам потрепала. Завершала же футбольную программу дня, точнее ночи, встреча Иран—Новая Зеландия, где, конечно, все тоже перевернулось с ног на голову. Иран, считавшийся фаворитом, дважды оказывался в позиции отыгрывающегося. Матч в итоге закончился вничью со счетом 2:2. Кстати, второй гол у иранцев забил представитель Российской премьер-лиги.

16 июня на чемпионате мира в дело вступает еще один претендент на титул — Франция. Команда под руководством Дидье Дешама сыграет с Сенегалом. Стоит ли говорить, что с точки зрения букмекеров французы — безоговорочные фавориты. Эксперты с этим согласны. Французы готовы к чемпионату и проиграть могут только сами себе, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Французов, как всегда, если что погубит, то это собственная переоцененность. Пока, мне кажется, во Франции более-менее все нормально, и пусть в товарищеских матчах команда не особо блистала».

Матч Франция—Сенегал стартует 16 июня в 22:00 мск. Затем, 17 июня в 01:00 мск, свою встречу начнут Ирак и Норвегия, в этот же день в 04:00 мск свой первый матч на турнире сыграет действующий чемпион — Аргентина, которая сойдется с Алжиром. Ну а последняя встреча дня Австрия—Иордания стартует в 07:00 мск. Так что спать поклонникам футбола в ближайшие дни, похоже, не придется.

Владимир Осипов