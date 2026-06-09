Приоткрытие Америки

На стартующий 11 июня в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу отправились 12 футболистов, представлявших в прошедшем сезоне клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). О каждом из них — в подборке “Ъ”.

Дуглас Сантос (сборная Бразилии) Клуб: «Зенит»

«Зенит» Позиция: левый защитник

левый защитник Возраст: 32 года

32 года Статистика сезона в чемпионате России: 23 матча, 1922 минуты, 1 гол, 2 результативные передачи, 1 удаление

23 матча, 1922 минуты, 1 гол, 2 результативные передачи, 1 удаление Делит первое место в лиге по количеству отборов. «Зенит» с Сантосом в составе завершил без пропущенных мячей 10 матчей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуглас Сантос (слева)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Дуглас Сантос (слева)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Год назад уже прошедший пик карьеры и получивший российский паспорт Дуглас Сантос из «Зенита» вдруг сменил спортивное гражданство обратно на бразильское. Причина была понятна. Футболиста, выходившего на поле за национальную команду лишь раз в жизни, снова вызвали в сборную. Предельно ясна и причина, по которой тренер Карло Анчелотти включил шестикратного чемпиона России в заявку на чемпионат мира. Бразильцы, приучившие вроде бы к тому, что крайних защитников у них в достатке, столкнулись с их дефицитом. В этой сборной нет и не могло быть игрока калибра Роберто Карлоса или Марселу. Помимо Дугласа Сантоса проблемную позицию может закрыть Алекс Сандру, сделавший в «Ювентусе» хорошую европейскую карьеру. Но и его лучшие годы давно позади — теперь играет на родине, за «Фламенго».

Луис Энрике (сборная Бразилии) Клуб: «Зенит»

«Зенит» Позиция: правый вингер

правый вингер Возраст: 25 лет

25 лет Статистика сезона в чемпионате России: 28 матчей, 2038 минут, 6 голов, 4 результативные передачи Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии давно — еще с тех пор, когда он играл за «Ботафого». В прошедшем отборочном турнире 25-летний крайний нападающий провел восемь игр, в основном выходя на замену. В наиболее свежих товарищеских матчах тоже появлялся на поле часто. Видимо, Энрике уготована роль дублера Рафиньи на правом фланге атаки, то есть роль не последняя. Получил ее зенитовец, правда, во многом волей случая. Мимо чемпионата мира из-за травм пролетают сразу два топовых исполнителя, способных закрыть позицию,— Родриго из мадридского «Реала» и 19-летний Эстеван из лондонского «Челси».

Джон Кордоба (сборная Колумбии) Клуб: «Краснодар»

«Краснодар» Позиция: центральный нападающий

центральный нападающий Возраст: 33 года

33 года Статистика сезона в чемпионате России: 28 матчей, 2484 минуты, 17 голов, 6 результативных передач, 2 удаления

28 матчей, 2484 минуты, 17 голов, 6 результативных передач, 2 удаления Стал лучшим бомбардиром с личным рекордом по количеству мячей, при этом все голы с игры — ни одного с пенальти. Бил по воротам больше всех. С отрывом первый в лиге по количеству заработанных на себе нарушений правил и при этом второй в лиге по количеству совершенных фолов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кордоба

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Джон Кордоба

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Джон Кордоба провел самый успешный, если опираться на личную статистику, сезон в «Краснодаре», состав которого он пополнил летом 2021 года. И тем не менее в сборной Колумбии он скорее будет отвечать за обеспечение глубины на позиции форварда. Первой опцией у тренера Нестора Лоренсо он никак не является. И кажется, что все вполне оправдано. У колумбийцев действительно есть более эффективный нападающий. Луис Суарес из лиссабонского «Спортинга» настрелял в португальском чемпионате 28 мячей за 32 матча. Забивал он и в Лиге чемпионов, в том числе дважды в ворота ПСЖ, который позже выиграл престижнейший европейский клубный турнир.

Сесар Монтес (сборная Мексики) Клуб: «Локомотив»

«Локомотив» Позиция: центральный защитник

центральный защитник Возраст: 29 лет

29 лет Статистика сезона в чемпионате России: 26 матчей, 2206 минут, 4 гола, 1 результативная передача

26 матчей, 2206 минут, 4 гола, 1 результативная передача С Монтесом в составе «Локомотив» провел шесть матчей на ноль Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сесар Монтес — важная фигура для обороны сборной. На прошлогоднем Золотом кубке CONCACAF — крупном региональном турнире — защитник сыграл пять матчей из шести, и мексиканцы взяли трофей. На некоторые товарищеские встречи он выводил команду с капитанской повязкой. В РПЛ Монтес считается одним из наиболее качественных легионеров. Рослый защитник не только надежен в защите, но и опасен в чужой штрафной при стандартах. Предстоящий чемпионат мира станет для него вторым. На катарском мировом первенстве Монтес — тогда игрок «Эспаньола» — сыграл три полных матча, сборная не вышла из группы, сыграв вничью с поляками, проиграв аргентинцам и победив саудовцев.

Луис Чавес (сборная Мексики) Клуб: «Динамо» Москва

«Динамо» Москва Позиция: опорный полузащитник

опорный полузащитник Возраст: 30 лет

30 лет Статистика сезона в чемпионате России: 4 матча, 159 минут, нет результативных действий Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Автор одного из самых красивых мячей прошлого чемпионата мира — саудовцам, прямым ударом со штрафного с трех десятков метров — на грядущее мировое первенство мог и не поехать. Прошлым летом Луис Чавес — важное звено динамовской полузащиты — получил тяжелую травму, разрыв крестообразной связки колена. Он восстанавливался почти весь сезон и впервые появился на поле в 26-м туре РПЛ. Однако его попадание в заявку сборной Мексики, в общем-то, не вызывает вопросов. Он трудолюбив, хорош в чтении игры, обладает навыками развития атак из глубины. А умение здорово бить по мячу в том числе с дальней дистанции на коротком турнире точно является очень приятным бонусом.

Хуан Касерес (сборная Парагвая) Клуб: «Динамо» Москва

«Динамо» Москва Позиция: правый защитник

правый защитник Возраст: 26 лет

26 лет Статистика сезона в чемпионате России: 24 матча, 2064 минуты, 1 гол, 7 результативных передач

24 матча, 2064 минуты, 1 гол, 7 результативных передач По голевым пасам в нынешнем первенстве оказался среди лидеров. Помимо этого, вошел в число игроков с наибольшим количеством полученных желтых карточек — их Касерес за сезон получил восемь. «Динамо» с парагвайцем на поле провело шесть сухих встреч Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В сборной Парагвая 26-летний Хуан Касерес — основной правый защитник. Он неплохо продвигает мяч и неплохо навешивает. Но прежде всего зрители чемпионата России знают его по жесткой манере игры. Борьбы Касерес не стесняется и нередко нарушает правила. Роль Касереса на поле безусловно важная, учитывая оборонительный стиль игры команды. В квалификации она пропустила всего 10 мячей за 18 матчей и справилась с грандами — бразильцами и аргентинцами. Причин отходить от модели, позволившей отобраться на мировое первенство впервые за 16 лет, не видно.

Кевин Ленини (сборная Кабо-Верде) Клуб: «Краснодар»

«Краснодар» Позиция: опорный полузащитник

опорный полузащитник Возраст: 29 лет

29 лет Статистика сезона в чемпионате России: 27 матчей, 1195 минут, 1 гол Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Ленини (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Кевин Ленини (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В прошлом году в Кевине Ленини видели немаловажный элемент чемпионского «Краснодара». В этом — все изменилось. Клуб остался без титулов. Место в основе полузащитник потерял: в 16 из 27 матчей в чемпионате появлялся на поле со скамейки запасных. А еще он допустил решающий промах в серии пенальти в суперфинале кубка страны. Тем не менее за сборную Кабо-Верде, которая ранее на чемпионаты мира никогда не выходила, Ленини неизменно играет много. Место в основе ему, по всей видимости, гарантировано, на своей позиции он явно первый выбор тренера Бубишты.

Жилсон Беншимол (сборная Кабо-Верде) Клуб: «Акрон»

«Акрон» Позиция: нападающий

нападающий Возраст : 24 года

: 24 года Статистика сезона в чемпионате России: 20 матчей, 1061 минута, 6 голов, 1 результативная передача

20 матчей, 1061 минута, 6 голов, 1 результативная передача По итогам первенства стал пятым по «относительной производительности»: в среднем 0,51 гола на 90 сыгранных минут. Однако половину от общего количества мячей Беншимол забил с пенальти Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилсон Беншимол (слева)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Жилсон Беншимол (слева)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В сборную Кабо-Верде игрок тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол вызывается нерегулярно. Но в заявку на чемпионат мира он попал, а в единственном за полтора года матче за национальную команду забил сербам. Есть основания думать, что свой шанс Беншимол получит. Во-первых, он универсален: может играть практически где угодно в атаке. Во-вторых, результативность форварда не выглядит низкой на фоне результативности любого из его конкурентов.

Хазем Мастури (сборная Туниса) Клуб: «Динамо» (Махачкала)

«Динамо» (Махачкала) Позиция: нападающий

нападающий Возраст: 28 лет

28 лет Статистика сезона в чемпионате России: 21 матч, 1090 минут, 2 гола, 2 результативные передачи

21 матч, 1090 минут, 2 гола, 2 результативные передачи Оба гола Мастури пришли с пенальти. С игры форвард не поражал ворота соперников, несмотря на то что вошел в число самых бьющих игроков первенства Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хазем Мастури (справа)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Хазем Мастури (справа)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Хазем Мастури, еще четыре года назад игравший во втором дивизионе чемпионата Туниса, теперь регулярно вызывается в сборную страны. А на ноябрь прошлого года пришелся, вероятно, самый яркий момент его карьеры. Форвард поразил ворота бразильской сборной в товарищеском матче. В чемпионате России Мастури не отличался результативностью. Но то же самое ведь можно сказать и о его клубе. Махачкалинское «Динамо» забило лишь 19 мячей за 30 туров, но все равно сохранило место в элите.

Мохаммад Мохеби (сборная Ирана) Клуб: «Ростов»

«Ростов» Позиция: нападающий

нападающий Возраст: 27 лет

27 лет Статистика сезона в чемпионате России: 28 матчей, 1612 минут, 3 гола, 3 результативные передачи, 1 удаление Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохаммад Мохеби (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мохаммад Мохеби (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мохаммад Мохеби — игрок, который, вероятно, покинет РПЛ этим летом. Его контракт истекает, но клуб еще не делал официальных объявлений о будущем игрока. В прошедшем чемпионате форвард, способный играть как в центре, так и на любом из флангов, с игры отличился лишь раз, два других гола он забил с пенальти. А вот в сборной, где Мохеби играет вингера, его статистика куда интереснее: 13 голов в 35 матчах за международную карьеру.

Тео Бонгонда (сборная ДР Конго) Клуб: «Спартак»

«Спартак» Позиция: правый вингер

правый вингер Возраст: 30 лет

30 лет Статистика сезона в чемпионате России: 4 матча, 47 минут, нет результативных действий Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тео Бонгонда остается футболистом РПЛ только потому, что еще не вышел срок его контракта. На самом деле «Спартак» уже попрощался с вингером, который в завершившемся сезоне, по сути, не играл. Между тем за сборную ДР Конго, не пробивавшуюся на чемпионатах мира с 1974 года, Бонгонда играет. В финале межконтинентального play-off против ямайцев — матче за путевку на чемпионат мира — он провел больше часа. На Кубке африканских наций он выходил на поле во всех четырех матчах и отметился тремя результативными действиями.

Эдгардо Фаринья (сборная Панамы) Клуб: «Пари НН»

«Пари НН» Позиция: центральный защитник

центральный защитник Возраст: 24 года

24 года Статистика сезона в чемпионате России: 14 матчей, 1084 минуты, нет результативных действий

14 матчей, 1084 минуты, нет результативных действий «Пари НН» с Фариньей на поле четыре раза отыграл на ноль. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Футболиста «Пари НН» Эдгардо Фаринью тоже можно не считать игроком РПЛ, но по другой причине. Его команда заняла 15-е место и высший дивизион покинула. Причем вылетает панамец во второй раз подряд: в прошлом сезоне он выступал за подмосковные «Химки». Примерно половину завершившегося только что чемпионата Фаринья пропустил из-за повреждений. За сборную габаритный защитник последние пару лет практически не выходил, но вызов получил. Видимо, потому, что в 2024 году в ранге основного игрока ездил на другой крупный турнир — Copa America.

Роман Левищев