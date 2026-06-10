Новый сезон Агропробега-«ЮГАГРО»: эксперты в поле

Съёмки уже идут: смотрите 3 сезон с июля только на YugAgro Connect

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект выставки «ЮГАГРО» и онлайн-сообщества профессионалов АПК YugAgro Connect, который показывает отечественный АПК таким, какой он есть, рассказывая о людях, которые прямо сейчас меняют агробизнес и мир вокруг себя.

Первые съемки третьего сезона прошли в Самаре и Казани. Впереди — новые регионы и хозяйства. Совсем скоро проект возвращается в эфир с обновленным форматом.

В третьем сезоне Агропробега-«ЮГАГРО» — новый слоган и формат

Слоган сезона — «Эксперт в поле». Теперь вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты. Без теории. Только рекомендации и подходы, которые помогут сделать хозяйство эффективнее.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Кому смотреть

Сельхозтоваропроизводители увидят, на что обращают внимание эксперты, смогут сравнить со своим опытом и найти новые точки роста. Поставщики техники, семян и агрохимии лучше поймут реальные запросы хозяйств и логику принятия решений в полях.

Чем отличается третий сезон

Теперь вместе с журналистом в кадре — эксперт и его профессиональное мнение. Фокус — на конкретных темах: болезни растений, техника, экономика хозяйства. Каждый совет можно применить у себя. Новая география и разные климатические зоны — от Крыма до Алтая — каждый зритель сможет найти близкий себе опыт.

Где смотреть

Премьера третьего сезона — с 8 июля только на YugAgro Connect.

До премьеры

Выпуски первых двух сезонов уже доступны на платформе.

Серии с этими героями и не только можно посмотреть по ссылке

Выставка «ЮГАГРО 2026» состоится 17–20 ноября 2026 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS

Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.

yugagro.org

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