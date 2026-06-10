Новый сезон Агропробега-«ЮГАГРО»: эксперты в поле
Съёмки уже идут: смотрите 3 сезон с июля только на YugAgro Connect
Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект выставки «ЮГАГРО» и онлайн-сообщества профессионалов АПК YugAgro Connect, который показывает отечественный АПК таким, какой он есть, рассказывая о людях, которые прямо сейчас меняют агробизнес и мир вокруг себя.
Первые съемки третьего сезона прошли в Самаре и Казани. Впереди — новые регионы и хозяйства. Совсем скоро проект возвращается в эфир с обновленным форматом.
В третьем сезоне Агропробега-«ЮГАГРО» — новый слоган и формат
Слоган сезона — «Эксперт в поле». Теперь вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты. Без теории. Только рекомендации и подходы, которые помогут сделать хозяйство эффективнее.
Кому смотреть
Сельхозтоваропроизводители увидят, на что обращают внимание эксперты, смогут сравнить со своим опытом и найти новые точки роста. Поставщики техники, семян и агрохимии лучше поймут реальные запросы хозяйств и логику принятия решений в полях.
Чем отличается третий сезон
Теперь вместе с журналистом в кадре — эксперт и его профессиональное мнение. Фокус — на конкретных темах: болезни растений, техника, экономика хозяйства. Каждый совет можно применить у себя. Новая география и разные климатические зоны — от Крыма до Алтая — каждый зритель сможет найти близкий себе опыт.
Где смотреть
Премьера третьего сезона — с 8 июля только на YugAgro Connect.
До премьеры
- Выпуски первых двух сезонов уже доступны на платформе.
- Серии с этими героями и не только можно посмотреть по ссылке
Выставка «ЮГАГРО 2026» состоится 17–20 ноября 2026 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»
- Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
- Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
- Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS
Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.
yugagro.org
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
Реклама.