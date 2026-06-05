Вблизи Москвы сбиты еще три беспилотника

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». С начала дня на подлете к столице сбиты шесть БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Около 7:00 мск приостановили работу аэропорты Жуковского и Ярославля. Также по согласованию принимают и выпускают самолеты аэропорты Домодедово и Внуково. Через три часа ограничения на работу ярославского аэропорта были сняты.