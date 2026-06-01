Главные новости за 1 июня. Кубань, Крым, Адыгея

АТОР: снижение турпотока в Крым на фоне ограничений на отпуск бензина не отмечается. Туристы пока не отреагировали в полной мере на новости о введении ограничений на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Республике Крым и Севастополе, информация о которых стала известна 31 мая.

Беспилотники со стороны Украины атаковали ведущую в Республику Крым трассу «Новороссия».

В Крымском районе на фоне сильных осадков введен режим ЧС в населенных пунктах двух сельских поселений — в Троицком сельском поселении в станице Троицкой и хуторе Западном, а также в Киевском сельском поселении в хуторе Урма и селе Гвардейском.

Месячная норма осадков превышена в пять раз в Краснодаре из-за непрекращающегося дождя. За май в городе выпало 330 мм осадков при норме в 65 мм.

Старт купального сезона на черноморском побережье может сместиться на вторую половину июня из-за возможного арктического вторжения, которое способно повлиять на погодные условия на юге России в начале месяца.

В Крыму на ряде автозаправочных станций 1 июня фиксируются перебои с отпуском бензина марок АИ-92 и АИ-95. Это следует из данных карты топлива сети АЗС АТАН.

На Кубани и в Адыгее в 2026 году планируют проверить 10 млн тонн пшеницы. Государственный мониторинг пшеницы в России полностью переведен в цифровой формат.

В Кремле прокомментировали проблему нехватки бензина в Крыму. Ситуация с нехваткой топлива на Крымском полуострове находятся в центре внимания российских властей.

Двое подростков, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе №13, остаются в городской больнице №5. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Остальные ребята уже выписаны.

С начала июня погода на территории Краснодарского края улучшится, дожди прекратятся и начнется рост температуры. Май 2026 года в Краснодаре стал вторым самым холодным в XXI веке и самым влажным за полвека.