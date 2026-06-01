Десятки заправок в Крыму не отпускают АИ-92, АИ-95 и дизель

В Крыму на ряде автозаправочных станций 1 июня фиксируются перебои с отпуском бензина марок АИ-92 и АИ-95. Это следует из данных карты топлива сети АЗС АТАН, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По состоянию на 12:00 1 июня АИ-92 временно отсутствует на отдельных станциях в Евпатории, Коктебеле и Судаке, а также на нескольких АЗС в Ялте, на трассе Ялта—Алушта, в Севастополе и Симферополе. Ограничения по АИ-95 затрагивают заправки в Евпатории, Симферополе и Севастополе.

Параллельно фиксируется дефицит дизельного топлива на ряде АЗС на Южном берегу Крыма, в том числе в районе Алупки, на участках трассы Алушта—Симферополь, а также в отдельных населенных пунктах центральной части полуострова.

Ранее власти региона ввели ограничения на отпуск топлива. Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, с конца мая действует лимит на продажу АИ-92 — не более 20 литров в одни руки, также запрещена заправка в канистры. АИ-95 в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб.

В Севастополе с 31 мая бензин основных марок реализуется по талонной системе. Власти объясняют перебои логистическими сложностями, отмечая, что меры по стабилизации поставок принимаются совместно с федеральными ведомствами.

Вячеслав Рыжков