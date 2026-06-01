Наумов: пятимесячная норма осадков выпала в мае в Краснодаре

Месячная норма осадков превышена в пять раз в Краснодаре из-за непрекращающегося дождя. За май в городе выпало 330 мм осадков при норме в 65 мм, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Провел штаб со всеми ответственными структурами в Центре организации дорожного движения. Коллеги доложили: в мае зафиксировано 330 мм осадков при норме в 65. Но даже в самые напряженные часы — при сбросе воды из водохранилища до 1250 кубометров в секунду — есть запас безопасного уровня подъема реки. Пиковые нагрузки прошли без последствий»,— написал господин Наумов.

Глава города отметил, что вода дошла до парапетов набережной в Юбилейном микрорайоне, однако критических отметок не достигла. Ближе всего к жилым домам река Кубань подошла у ЖК «Адмирал» на Кубанской набережной. «Там выставлена специальная водоналивная дамба — эту технологию мы позаимствовали у муниципалитетов, которые чаще подвержены подтоплениям. Сейчас никакой угрозы нет»,— подчеркнул мэр.

По его данным, за сутки уровень воды снизился уже на 19 см. Во второй половине дня, по прогнозу, дождь прекратится, а завтра в Краснодаре наступит солнечная летняя погода.

Откачка воды с улиц краевой столицы продолжается. Для оперативного реагирования задействованы 25 единиц техники. В Музыкальном микрорайоне работает мощный насос, который в 3–4 раза сокращает время откачки. После обращения жителей улицы Парижской туда незамедлительно направлена техника. Специалисты проверяют, дошла ли вода до жилых домов и цоколей. При необходимости жителям окажут помощь.

«Поручил всем городским службам продолжать работу в режиме повышенной готовности. Наши дорожники и спасатели ведут мониторинг паводковой ситуации круглосуточно»,— заключил Евгений Наумов.

Наталья Решетняк