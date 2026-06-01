Дожди на Кубани прекратятся в июне

С начала июня погода на территории Краснодарского края улучшится, дожди прекратятся и начнется рост температуры. Май 2026 года в Краснодаре стал вторым самым холодным в XXI веке и самым влажным за полвека. Об улучшении погодных условий в первый месяц лета сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К последнему дню мая температура в столице Кубани отстала от климатической нормы на 2,1 градуса. Среднемесячная температура составила +15,7 градуса — это лишь на одну десятую теплее московских показателей. По холоду май 2026 года уступает только маю 2022 года.

По словам Михаила Леуса, в мае количество осадков значительно превысило норму. За минувшую ночь в Краснодаре выпало 31 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы. С начала мая общее количество дождей достигло 161 мм — почти 2,5 месячной нормы.

В июне в Краснодарском крае начнется рост температуры, которая вернется к норме во второй пентаде месяца. При этом жарким первый месяц лета не ожидается — средняя температура воздуха прогнозируется на 0-1 градус теплее климатической нормы.

Алина Зорина